MACABRO HALLAZGO EN BARRIO SOLIDARIDAD: “NO SÉ SI SE TRATA DE MI HIJA”

Este domingo se produjo un macabro hallazgo en barrio Solidaridad, al sudeste de la ciudad de Salta, donde encontraron el cadáver de una mujer y se trataría de una joven que había sido reportada como desaparecida el lunes pasado, de nombre Celeste. Según trascendió, habrían reconocido a la difunta por sus prendas de vestir, pero la madre desmintió esta versión: “No sé si trata de mi hija”, dijo.

Por Canal 9 Multivisión, Gladis, madre de Celeste, la joven reportada como desaparecida en barrio Solidaridad, señaló que una amiga reconoció un pantalón en el cadáver, prenda que tenía una bandera de Estados Unidos “igual a uno que tenía Celeste”.

“Pero por ropa no nos podemos guiar. El cuerpo tenía un pantaloncito con la bandera de Estados Unidos y mi hija tenía uno igual”, se explayó la señora. En el mismo sentido, Gladis agregó: “Todavía no puedo decir que se trata de mi hija, lo sabremos después de un examen de ADN. En sí, no tenemos nada de nada. Yo entiendo que estaba en estado de descomposición, pero yo podría haberla reconocido, porque uno reconoce a sus hijos, pero no vi el cuerpo“.

Luego, la mujer detalló que una amiga suya reconoció esta prenda de vestir, pero no llegó hasta el lugar en el que hallaron el cuerpo. “Ella entraba y salía porque se drogaba, entonces, entraba y salía de mi casa. No sé qué tipo de amigos tiene, es muy solitaria y anda sola para todos lados, pero se juntaba para fumar con un grupo. Yo vuelvo muy cansada de trabajar, no puedo andar detrás de ella”, explicó la madre de Celeste.

Finalmente, Gladis dijo que, cuando Celeste era menor de edad, ella hacía las denuncias cada vez que se desaparecía, pero con el transcurso del tiempo dejó de hacerlas. “Desde los 14 años se droga aproximadamente. Quiero ver el cuerpo para saber si es mi hija, estamos sin información y estamos desesperados. No sé dónde ir y me sugirieron los vecinos que vaya, si no, no voy a poder trabajar tranquila. No quiero que me den el pésame si no sé si es mi hija la que encontraron“, concluyó.