MACABRO HALLAZGO EN SOLIDARIDAD: “NO SÉ SI ES MI HIJA”, EL CALVARIO DE UNA MADRE

Hace unos días, hubo un macabro hallazgo en un descampado de barrio Solidaridad, donde las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Se presume que se trata de una joven reportada como desaparecida, de nombre Celeste Lois y su madre atraviesa un calvario, ya que aún no identifican el cadáver. “No sé si es mi hija”, dijo Gladys.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Gladys, madre de Celeste, la joven reportada como desaparecida en barrio Solidaridad, explicó que se reunión con el fiscal, Gustavo Torres Rubelt, pero señaló que no le informaron la identidad del cadáver hallado hace unos días en un descampado en la zona sudeste de la ciudad. En este sentido, la mujer señaló que desconoce si se trata de su hija y que todavía no sabe si Celeste está viva o muerta.

“No reconocí el cuerpo, ni la ropa, nada. Lo único que me hicieron fue un hisopado para un ADN, pero nada más. Ya va a ser una semana que la encontraron y no sé nada. Estuve con el fiscal, pero no sabe nada, el cuerpo está como NN. Nadie sabe nada de mi hija“, relató la mujer que atraviesa un verdadero calvario.

Al mismo tiempo, Gladys indicó que les pidió a todos sus conocidos del barrio que, si llegaran a ver a Celeste que la lleven a su casa o le avisen para ella misma vaya a buscarla. “Hoy es su cumpleaños, ella decía que quería comprar cervezas y traer amigos para festejar su cumpleaños y pasa todo esto“, agregó.

“Yo pienso que Celeste está bien, yo me río todo el tiempo, no sé si es de los nervios, pero tengo ese defecto, mis nervios actúan así. Pero no siento que sea mi hija, no sé si estamos en distintos canales, pero no siento que sea mi hija. Supuestamente es mi hija, me vienen a dar el pésame y me molesta mucho porque no sé si es ella”, remarcó.

Finalmente, Gladys explicó que le pidió respuestas al fiscal Rubelt, porque la situación es desesperante, pero indicó que no las obtuvo. “No me supieron decir nada, solamente que espere. No me puedo quedar tranquila y hoy cumple 20 años mi hijita“, dijo.

“Ella era muy andariega, andaba de un lado para el otro, pero se están diciendo muchas cosas feas de mi hija y no tienen derecho. Hasta que no me diga quién es la persona que encontraron, la voy a seguir buscando“, concluyó.