Madre desesperada: su hijo de 13 años es adicto y pide ayuda para internarlo

Denunció que en un basural de Tartagal, muchos niños y adolescentes se juntan a drogarse.

Desde hace un tiempo, la vida de Patricia es un calvario. Su hijo tiene 13 años y es adicto a la pasta base. Ella intenta contenerlo pero la situación la sobrepasa. El menor se escapa de la casa y se pierde durante días. Pide ayuda para poder internarlo y tratarlo como merece.

Como sucedió en repetidas oportunidades, el fin de semana pasado el adolescente desapareció. Cansada y preocupada por la situación, Patricia llamó a la Policía y radicó la denuncia. También salió a buscarlo. Lo encontró en un basural donde jóvenes como él, y todavía más chicos, se juntan a drogarse.

“Mi hijo comenzó a fumar porquerías desde hace dos meses. Busqué ayuda para rehabilitarlo, lo atiende un psicólogo pero no alcanza. Está desesperado y se escapa de mi casa para consumir. Me la paso día y noche buscándolo. No quiero que mi hijo se muerta. Necesito ayuda para internarlo”, recalcó.