MAGALÍ MORA FUE DEPORTADA DE MIAMI POR LLEVAR DOS CIGARRILLOS DE MARIHUANA EN SU CARTERA

Hace ya un tiempo que Magalí Mora se alejó de la televisión, bajó el perfil y se volcó por completo a su trabajo como modelo y sus estudios de derecho. Esta semana todo cambió y la joven vuelve a ser noticia, aunque por un motivo que nada tiene que ver con su vieja faceta mediática: le encontraron dos cigarrillos de marihuana en el aeropuerto de Miami y fue deportada a la Argentina.

La modelo dijo que viajó a los Estados Unidos el lunes pasado, después de sacar su pasaje de manera regular a través de la página de Aerolíneas Argentinas- “no voy y vengo todo el tiempo ni me estaba esperando mi novio, como se dijo en televisión, sino que era uno de mis mejores amigos”, aclaró-. Cuando llegó a Migraciones le hicieron preguntas de rutina, como cuál era el motivo de su viaje, cuántos días pensaba quedarse y cuánto dinero llevaba encima, pero después la llevaron a una sala cerrada con llave para interrogarla.

Magalí contó cómo siguió su odisea en el aeropuerto cuando la policía encontró la droga: “Me hicieron un quilombo bárbaro porque llevaba mucho dinero. Me empezaron a preguntar si trabajaba para la droga, si vendía o si tenía más. Estuve declarando seis horas: el avión llegó el martes a las ocho de la mañana y estuve hasta las cinco y media de la tarde declarando. Después de eso me informan que me iban a deportar a mi país”.