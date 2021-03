MALESTAR DE LOS SALTEÑOS POR EL AUMENTO DEL BOLETO DE SAETA

Este martes, el boleto de colectivo pasó de costar $25 a $32. Ante este aumento de Saeta – cuyo presidente es Claudio Mohr – los salteños manifestaron su malestar en diferentes paradas de colectivo.

CANAL 9 MULTIVISIÓN realizó informes sobre el incremento del boleto de transporte público de pasajeros en el área metropolitana. En este marco, el aumento se sintió en el bolsillo de los salteños y así lo manifestó la mayoría de los entrevistados.

En primera instancia, se realizó un relevamiento en el parador que se encuentra justo enfrente del hospital Materno Infantil. Allí, los usuarios se mostraron en contra. “Está caro, sube todo, pero no sube el sueldo, sube el boleto y ellos nomás ganan plata. Tomo cuatro colectivos, trabajo en la construcción. Es mucho ya, no se puede así, es muy caro”, dijo un hombre que se dirigía a su trabajo. Seguidamente, otra persona que se encontraba en el lugar señaló: “Tomo cuatro colectivos y para mí está caro”.

En otro lado de la ciudad de Salta – en el Parque San Martín – los usuarios del colectivo indicaron exactamente lo mismo: “Que el boleto está muy caro”. “Es un presupuesto más, tomo cuatro colectivos por día. En la semana gasto más de 600 pesos. Siempre pasan llenos los colectivos y no nos levantan”, comentó una mujer. “Si sabía que subió, se me va el presupuesto porque yo tengo que tomar cuatro”, agregó otro usuario.

MÁS TESTIMONIOS

“Tenía conocimiento, la verdad que se hace difícil y la verdad que el servicio es malísimo. Hace como 20 minutos estoy esperando y es imposible cumplir los horarios. Incrementan el valor del boleto, pero no mejoran el servicio. No sabía que había una aplicación para hacer consultas”.

“Incide mucho en mi presupuesto, no vale la pena pagar $32, estoy esperando hace más de 10 minutos y todos los días es lo mismo, no tiene mucha frecuencia el 8A y tengo que salir con mucho tiempo de anticipación”.

“No me parece justo porque no tenemos un salario digno y eso afecta obviamente al bolsillo de todos. Solo tomo dos, pero igual me afecta, porque, con el inicio de las clases, no da tiempo a que los chicos hagan la tarjeta del colectivo. La semana pasada y esta semana me afectó muchísimo”.