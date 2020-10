MALESTAR EN SAN RAFAEL CON EL PLAN DETECTAR

Jornada de malestar con reclamos dirigidos al personal de salud de la provincia, se vivió en el barrio San Rafael. El motivo es que se anunciaba que el testeo se realizaría solo a vecinos de esa barriada correspondiente al municipio de San Lorenzo.

Pese a las quejas y a la gente que esperaba desde la madrugada a los agentes sanitarios, que llegaron con una hora de demora, la condición fue estrictamente controlada.

“Estoy acá para que me hagan el PCR y me dicen que me vuelva, yo tengo síntomas, tuve fiebre” decía una mujer exaltada porque se le negaba la atención al tener domicilio en otra zona.

“Hace 3 días vinimos atendiendo, el área de epidemiología pasa determinada cantidad, ya hicimos 120 en Atocha, 140 ayer y 120 más serán para hoy, después se continuará en los demás barrios” explicaba uno de los agentes, pidiendo tranquilidad y comprensión a la gente.

Asimismo, anunció que el jueves próximo se continuará con el operativo en el barrio San Antonio.

Los trabajadores de salud recordaron que los test se realizan a pacientes sintomáticos, en especial gente adulta, por lo que solicitaban a los jóvenes que se retiren y que lleven a los adultos mayores de la familia.

Ante la inquietud que plantearon por personas que no hicieron cambio de domicilio, respondieron que personal municipal que los reconoce serán quienes determinarán si son del barrio o no.

Al lugar llegó gente del barrio Solís Pizarro de capital, para realizarse el testeo, pero no fueron controlados, como lo habían explicado. También se aclaró que solo uno por familia, y siguiendo el criterio epidemiológico será testeado, no se precisa a la familia completa. Si uno da positivo, el resto por obviedad está contagiado y deberá guardar cuarentena.

Posterior a los inconvenientes, una larga fila se pudo observar en la cancha del barrio, donde se le controlaba el DNI y se los dejaba ingresar para esperar las pruebas que se realizan según los síntomas podía ser un IGG o hisopado.