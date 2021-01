MALUMA SE DEFENDIÓ DE LAS ACUSACIONES POR NARCOTRÁFICO

Maluma le hizo frente a los rumores que lo vinculaban a él y a su familia con el narcotráfico.

“La gente pensaba que mi familia era narcotraficante y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Obvio, todo eso fue mentira, pero bueno, muchas cosas se especulan y muchas cosas se hablan y es importante que uno está acá para dejar las cosas claras”, dijo el cantante en el programa “The rockstar show” de Nicky Jam.

Para dar cuenta de cómo fue su vida, contó que sus padres le pudieron dar “una vida bien” sin nada de privaciones pero sin ser millonarios hasta que hubo un momento de crisis.

“A mis 13, 14 años mi papá quebró y fue una época muy difícil, pero siempre he dicho que soy lo que soy gracias a eso”, admitió, de modo que empezó a valorar la vida porque pasó de “tener una vida cómoda a casi perderlo todo”.

Por úlitmo, habló de su avión privado. “Yo me compré mi avión por mi tranquilidad y paz mental. Igual es un estrés estar pendiente el mantenimiento, la tripulación, el costo. Cada año sale un sistema nuevo”, comentó. Respecto al video que publicó cuando lo compró y se emocionó, aseguró que el motivo era motivar a la gente porque él “se ha jodido” para poder tenerlo. “Quería mostrar que se vea mi emoción porque me he jodido con cojones y quiero inspirar a la gente”, aseguró.