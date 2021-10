MAMÁ DE LA JOVEN DEGOLLADA: “LO ESPERARÉ AFUERA DE LA CÁRCEL Y LO VOY A MATAR DE LA MISMA MANERA”

Luego del brutal ataque que recibió Agustina Cruz y que terminó con su muerte en manos de Juan Gallardo quien la habría degollado, hoy la mamá de la joven habló en exclusiva con Canal 9 Multivisión en la previa de la audiencia de imputación a Gallardo.

Entre lágrimas detalló que: “no puedo creer que esté muerta, ese día me llaman y me dicen ‘venite que un chico agarró a tu hija’. Comencé a los gritos, mi hijos salieron a los gritos a buscar a su papá diendo ‘pa, pa, la Agustina’”.

“Había varias personas pero quedaron como tildadas, nadie reaccionó ni hicieron nada por defenderla. Yo hice una denuncia por denuncia de muerte. Cuando la hice le dije que acá tenía los mensajes y me dijeron que lo guarde por si pasaba otra cosa. Realmente nunca tuvo la custodia. Era ambulatorio, iban y preguntaban si estaba todo bien, si había pasado algo. No tuve ninguna respuesta por el tema del botón antipánico. Desde el 30 de septiembre que lo estábamos esperando. Yo la tenía que retirar del colegio porque tenía miedo de que le pase algo”, detalló.

“Para mí que alguien le diera la información. Él no tenía cómo saber los movimientos de ella. Alguien le tuvo que decir algo, él vivía en capital en atocha. Que me lo den a mi así le hago lo mismo que le hizo a mi hija, que no vaya a la cárcel. Yo no voy a permitir que después de la cárcel él salga y siga vivo”, sentenció.

“Ellos comenzaron en junio, en septiembre ella no quiso seguir con la relación porque veía algo feo. la golpeó feo. cuando ella decide terminar con él comienzan las amenazas y el hostigamiento”, finalizó .