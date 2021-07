MAR TARRÉS RENUNCIÓ A LA ACADEMIA E HIZO UN FUERTE DESCARGO CONTRA SU COACH

La influencer confirmó su salida del ciclo de Marcelo Tinelli tras la polémica con Judith Kovalovsky.

Mar Tarrés confirmó este domingo que renunciará a La Academia, tras la polémica con su coach, Judith Kovalovsky.

Mediante redes sociales, la influencer hizo un fuerte descargo en el que disparó con dureza contra la bailarina. «Es una mujer con mucha influencia en Canal Trece por su pareja. Es muy soberbia, autoritaria y cree que todos les tenemos que chupar las medias por el poder que ella tiene. Si no ensayábamos al horario que ella quería se enojaba, yo por mi trabajo solo puedo ensayar después de las 18», dijo la participante en sus redes.

«Jamás se cumplió mi pedido de ensayar después de las 18 hs que es el arreglo que yo hice con la producción antes de que empiece el programa y me dijeron que sí, que al horario de ensayo lo ponía yo y resulta que lo terminaba manipulando ella», agregó.

Mar Tarrés aseguró también que Judith dejó sin trabajo a varias personas del certamen. «Lo más doloroso de todo es que ella manipuló todo para dejar sin trabajo a mi primer bailarín Iván, porque a ella no le gustaba como bailaba. Los medios salieron a decir que yo había dejado sin trabajo a mi bailarín. Yo lloraba en mi casa mientras miraba esas noticias y ella se cagaba de risa, jamás salió a aclarar que ella fue y yo me tuve que callar porque es la mujer del dueño de Polka que tiene mucho peso en Canal Trece», siguió.

«A medida que le fui perdiendo el miedo empecé a desafiarla, a decirle que no a todo lo que antes tenía que bajar la cabeza y eso parece que la indignó y empezó a decirle a la producción que yo llegaba dos horas tardes a los ensayos», siguió Mar Tarrés con su descargo antes de anunciar la decisión de renunciar.

«Exploté y hablé con la producción y renuncié porque no aguantaba más. Ellos me dijeron que me quede que me cambiarían de coach pero la verdad con tanto medios mintiendo y cubriéndola porque es la mujer del dueño de Polka no puedo seguir porque me duele que digan que la dejé sin trabajo, yo no soy como ella. Me voy yo antes de que digan eso. Que vuelva ella y que pongan a otra persona en mi lugar», disparó la influencer.