MARCELA TINAYRE CONTÓ QUE MIRTHA LEGRAND “SIENTE QUE SE LE ESTÁ YENDO LA VIDA”

El público de Mirtha Legrand sabe que faltó muy pocas veces en sus más de 50 años al aire en su programa. Es que, como siempre dijo, la diva le dedicó su vida la TV. Y, para ella, el trabajo era todo. Sin embargo, cuando en el mes de marzo la pandemia del coronavirus llegó a la Argentina, la conductora no tuvo más remedio que resguardarse en su casa para cumplir con la cuarentena. Y, desde entonces, no volvió a salir a la calle.

Cabe recordar que el 1 de mayo pasado, la Chiqui sufrió la pérdida de su hermana gemela Goldy. Y, por ser una persona de riesgo frente al COVID-19 por su edad (93 años), los médicos no le permitieron ni siguiera ir a despedirla al cementerio. Algo que, obviamente, la terminó de desmoronar.

Este viernes la hija de la conductora, Marcela Tinayre se refirió al estado anímico de la diva, quien ya lleva más de cuatro meses confinada. Y desde su programa de Kzo, Las Rubias, aseguró: “Mamá está bien. Está aburrida. Y siente, como todas las personas grandes, que se le está yendo la vida”.

La madre de Juana Viale, quien actualmente se encuentra reemplazando a Mirtha en sus dos programas de El Trece, hizo referencia a un comentario que le había hecho días atrás Nora Cárpena. Y explicó que los adultos mayores, “cada día que no pueden hacer sus cosas o que no pueden salir a ningún lugar, sienten que se les va la vida”.

No obstante, Marcela aclaró que Mirtha se encuentra bien, a pesar de las circunstancias, pero que la situación no es nada simple para ella. “Es doblemente difícil su cuarentena, porque en el medio perdió a su hermana gemela. Y para ella eso fue muy terrible. Porque no tiene capacidad de distraerse”, explicó Tinayre.

Y después, en tono jocoso, reveló que su madre sabía todo lo que pasaba en la radio y en la televisión. “Yo a veces le dijo: ‘Mamá, hoy es viernes. ¿Qué tenemos para ver?’ Y ella empieza: ‘A tal hora tal cosa, a tal hora tal otra’. Pero es bravo”, relató Marcela.

Entonces, las Trillizas de Oro, invitadas al ciclo vía Zoom, le dieron la razón recordando lo “activa” que fue siempre Mirtha, pero le remarcaron que los mayores son más sabios a la hora de afrontar este tipo de coyunturas. “Porque nosotros, que tenemos hijos y nietos, nos ocupamos de eso y de nuestras casas. Ella, en cambio, ya deja que se ocupen los más chicos”, señaló Marcela.

La Legrand salió por teléfono en su programa y dialogó con su nieta en vivo. “Hace tanto que no nos vemos, Juani, desde febrero. Yo estoy encerrada. Estoy reponiéndome. Lo de tu tía Goldy fue un golpe muy fuerte, me estoy reponiendo de a poco, es difícil salir de esos momentos tan dramáticos. Son momentos terribles que hay que vivirlos para saber el sufrimiento. Me estoy esforzando para salir y estar bien”, había dicho la diva.

En esa oportunidad, Mirtha aprovechó para resaltar el esfuerzo que Juana está haciendo para reemplazarla cada fin de semana. “¿Te acordás cuando dije ‘este sillón tiene dueña’? Ahora tiene dos dueñas”, le dijo a modo de elogio. Pero la actriz dejó en claro que su rol en el programa es provisorio que la famosa mesa televisiva sigue siendo propiedad de la diva.