MARCELO TINELLI SE REFIRIÓ A LA POLÉMICA DE PABLO RUIZ, TRAS RECONOCER SU ERROR AL IR A UNA FIESTA

Pablo Ruiz se había sumado hace unos días y de manera temporal al “Cantando 2020” junto a Ivanna Rossi como reemplazo de Lola Latorre y Lucas Spadafora, que tuvieron que aislarse tras el caso el positivo de coronavirus de su coach, Natalia Cociuffo, aunque luego la hija de Yanina también se contagió.

Luego se informó que echaron al cantante del reality que se emite por El Trece por asistir en la noche del sábado a una fiesta clandestina.

“Último momento, @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning”, comunicó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, junto a unas fotos que se lo ve con amigos disfrutando de la noche en plena pandemia.

PrimiciasYa.com se contactó anoche con Pablo Ruiz y señalaba no estar al tanto de esa decisión. “¿Dónde salió?… No estaba al tanto”, fue su reacción cuando este medio le consultó sobre lo sucedido.

Pero horas después, el músico publicó un video en Instagram pidiendo disculpas públicas por lo sucedido: “Gente, quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando, con justa razón, admito las consecuencias”.

Pablo contó que decidió hisoparse: “Mañana a las 9 de la mañana me voy a hacer el primer hisopado, voy a seguir los protocolos. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado”.

“No es excusa, no hay que hacerlo. Le pido disculpas a toda la producción, a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Me equivoqué, errar es humano también y pido disculpas públicamente”, agregó.

Por último, explicó que la angustia por la muerte de su mamá lo llevó a asistir a esa fiesta: “¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”.

El lunes por la mañana, tras el descargo del cantante, Marcelo Tinelli se pronunció sobre este tema desde Twitter y destacó el gesto de disculpas del intérprete: “Gracias querido @pruizoficial por tu sinceridad. Ojalá que pronto puedas volver a estar en el @cantando2020”.