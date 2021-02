MARCOS ROJO FUE PRESENTADO COMO NUEVO REFUERZO DE BOCA

A las 10:30 de la mañana en conferencia de prensa, el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, presentó a Marcos Rojo como nuevo refuerzo del campeón del fútbol argentino. El ex defensor de Estudiantes firmó ayer un contrato por dos años, con opción a uno más si las partes se ponen de acuerdo. Multivisión estuvo presente en la Bombonera.

En la presentación, Rojo manifestó estar “feliz por llegar al club más grande de Argentina”: “Estoy muy feliz de estar acá, con mi familia y mis amigos. Le agradezco al presidente por el apoyo. Hubo llamados de otros clubes, pero ya venía hablando con Román durante la pandemia. Ya desde el año pasado hablábamos y en diciembre me volvió a insistir, me llamó y me dijo que creía que era el momento. El contacto siempre estuvo y supe del esfuerzo que estaban haciendo. Fue un trabajo largo y estoy muy feliz”, dijo el defensor de 30 años, en sus primeras palabras como futbolista de Boca.

Por otra parte, Rojo explicó “Jugar en Boca siempre está en la cabeza de uno. Es uno de los equipos más grandes del mundo, acá en la Argentina es el más grande. Son desafíos muy lindos. Estuve seis años en Manchester United y también estuve hablando con Russo de la forma de juego, que son parecidas. Son equipos que buscan salir a ganar siempre”, destacó Rojo, quien además contó que recibió llamados de Estudiantes y River antes de firmar en el Xeneize. “Hubo varios clubes, sabían de mi situación. Y me han llamado de todos lados. No solo de River o de Estudiantes. Yo tenía en la cabeza que quería jugar acá. Le di mi palabra desde hace un tiempo. Hablé con Verón y le expliqué. Soy agradecido a la gente de Estudiantes, al club y a todos los hinchas, pero hoy me toca defender esta camiseta”.

Por otra parte se refirió al primer contacto que tuvo con Miguel Ángel Russo: “Tuve la suerte de charlar con Miguel. Hablamos de fútbol, de lo que pretendía. Me dijo que me va a utilizar como central. Está bien, conozco el puesto mucho y me gusta. También lo puedo hacer de lateral”, detalló.

Otras frases de Marcos Rojo en su presentación:

La ilusión de la Copa: “Es un paso importantísimo. Me queda mucho para dar. Muy motivado, con ganas de jugar. El sueño de todos es ganar la Copa Libertadores. Mi viejo es enfermo fanático, nos pasábamos noches enteras mirando la Copa. El sueño de todo hincha es la Copa. Cuanto antes jugarla y competir, será hermoso”.

El clásico y sus nuevos compañeros: “Obvio, hoy pensaba que voy a jugar el superclásico. Lo miré tanto. A Licha lo crucé ayer, con Carlitos. Con varios de los chicos. Con Más, que compartí tiempo con ellos”.

Quiere jugar con Pavón: “Seguro le insistiré a Pavón (para que se quede)”

El cariño de la gente: “Desde el momento que se empezó a hablar, estaba con mi señora. Salía a la calle y le decía todo el mundo es de Boca. La gente me esperaba en la clínica. Es lindo el cariño. Estando afuera, le falta eso, más allá de ser competitivo. Es algo muy lindo”.