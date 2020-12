MARTES DE CHAMPIONS LEAGUE: VARIOS EQUIPOS BUSCAN LOS OCTAVOS DE FINAL

Se juega hoy la penúltima fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Varios equipos de las zonas A, B, C y D buscarán un triunfo que los clasifique a los octavos de final de manera anticipada. Entre ellos está el Real Madrid, que visitará al Shakhtar Donetsk en Ucrania y con un triunfo se meterá entre los 16 mejores.

Por otra parte, el Atlético Madrid tiene un crucial partido ante el campeón Bayern Munich. Los bávaros ya se metieron en octavos y hasta aseguraron el primer lugar, pero el equipo del Cholo necesita como oro los tres puntos para posicionarse segundo. Si gana y hay empate entre Lokomotiv y Salzburgo en el otro partido, logrará el objetivo.

También será una jornada clave para los equipos del Grupo D: el líder Liverpool (9) recibe a uno de sus escoltas, Ájax (7), mientas el Atalanta (7) será local del débil Midtjylaand (0).

UEFA Champions League – Cuarta fecha – Partidos:

14:55: Lokomotiv (Rusia) vs Salzburgo (Austria) – Grupo A – TV: Fox Sports.

14:55: Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs Real Madrid (España) – Grupo B – TV: ESPN

17:00: Atlético Madrid (España) vs Bayern Munich (Alemania) – Grupo A – TV: ESPN 2

17:00: Borussia Monchengladbach (Alemania) vs Inter (Italia) – Grupo B – TV: ESPN

17:00: Porto (Portugal) vs Manchester City (Inglaterra) – Grupo C – TV: Fox Sports

17:00: Olympique Marsella (Francia) vs Olympiakos (Grecia) – Grupo C – TV: Fox Sports 3

17:00: Atalanta (Italia) vs Midtjylaand (Dinamarca) – Grupo D – TV: Fox Sports 2

17:00: Liverpool (Inglaterra) vs Ajax (Países Bajos) – Grupo D – TV: ESPN 3