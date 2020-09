MARTIN BACLINI Y UNA FUERTE DENUNCIA CONTRA SU EX

Pero hace unos días, Cinthia Fernández brindó una nota y volvió a encender el tema con fuertes declaraciones sobre la modelo: “Ella no me interesa. Pero por lo menos yo no le robé a Martín. Fijense… 30 mil pesos le sacó“, lanzó Fernández, y por ese motivo Baclini tuvo que salir a aclarar lo ocurrido.

El empresario visitó el estudio de Los Ángeles de la Mañana y contó toda la verdad sobre la polémica que se generó con la joven modelo. “Yo no hablé. Fue Yanina la que dio la información y no estoy para desacreditarla porque si no estoy mintiendo en cámara. Fue real, cada uno sabe los actos que comete”, explicó Martín.

“Claro que me decepcionó. No es normal que pase eso. A mí nunca me pasó, pero respeto que cada uno es como es”, continuó diciendo el ex de Cinthia. Y agregó: ” yo no estoy para juzgar a Agustina. Las cosas sucedieron como contó Yanina y fue un préstamo, fue claro. Fue una vez en marzo y después de vuelta en abril. Es segunda vez lo hice por depósito bancario para quedarme tranquilo, pero no la juzgo. Después, estoy esperando que me llame o algo”.