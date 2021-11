MARTÍN BOSSI TUVO UNA ALERGIA Y DEBIÓ SUSPENDER FUNCIÓN EN URUGUAY

Como parte de la gira de Comedy Tour, Martín Bossi se presentaba en Paysandú, Uruguay, cuando de repente se descompuso y debió suspender la función.

El humorista sufrió un brote alérgico sobre el escenario en pleno show, por lo que no pudo seguir adelante con la función.

Según explicó Martín Bossi a TN sobre el motivo de su abrupta salida del escenario uruguayo fue: “Soy re alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir. Son 3 meses de estar afuera de mi casa. Hicimos más de 40 o 50 funciones, una locura con más de 50 mil personas. Eso pesa, y el cansancio me ganó. Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho y no pude hablar”.

Eso sí, aclaró que no sufrió ninguna clase de descompensación como se dijo en un principio, sino que simplemente se quedó sin voz producto de una fuertísima alergia por lo que le pidió perdón a los espectadores y se fue del escenario.