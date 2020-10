MATARON DE UN TIRO A UN POLICÍA DURANTE UNA DISCUSIÓN EN SAN MARTÍN

Un efectivo de la Policía Local de Tres de Febrero fue asesinado de un disparo en la cabeza en la madrugada del domingo en Billinghurst, en el partido de San Martín. El crimen quedó filmado por las cámaras de seguridad de la zona, que mostraron cómo otro vehículo estacionó, bajó un hombre, discutió con la víctima y lo baleó.

El oficial muerto se llamaba Fernando Ezequiel Palavecino, tenía 25 años, y estaba de franco, vestido de civil, al momento de ser atacado. No murió en el momento, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”, pero llegó en gravísimo estado y los médicos no lograron salvarlo.

De acuerdo al relato de los testigos, Palavecino estaba a bordo de un auto Chevrolet Onix, estacionado en la intersección de las calles Primera Junta y Rivadavia, frente a una plaza, junto a un grupo de amigos.

De repente, un auto de color azul grisáceo estacionó y se bajó una pareja. El hombre extrajo un arma y, luego de intercambiar algunas palabras con el oficial, le disparó más de una vez, y uno de los balazos impactó en la cabeza de la víctima.

Los testigos también contaron que los amigos de Palavecino corrieron unos metros para resguardarse del ataque. Uno de ellos, de 15 años, recibió un disparo en la pierna, pero está fuera de peligro.

Este efectivo de la Policía Local de Tres de Febrero llevaba consigo su arma reglamentaria -la Policía la encontró tirada cerca del rodado en el que estaba-, pero no tuvo tiempo de sacarla para repeler el ataque. El agresor se fugó junto a su pareja y todavía es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Personal policial de la Comisaría Billinghurst 5ta. San Martín llegó al lugar luego de ser alertados a través del 911 y encontró dos vainas calibre 11,25 milímetros, pertenecientes al arma homicida y el auto en el que se trasladaban Palavecino y sus amigos.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7 de San Martín, cuyo titular Fabio Cardigonde ordenó tomar declaración a los testigos y el relevamiento de las cámaras de seguridad que hay en la zona.

El móvil del crimen todavía no fue determinado pero los investigadores no creen que se haya tratado de un hecho de inseguridad. La principal hipótesis es que el ataque habría sido por un tema personal, que el efectivo podría haber sido víctima de una venganza contra él o contra alguno de sus amigos.