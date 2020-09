MESSI SE QUEDA EN BARCELONA

Si bien aún no se oficializó ni por parte del jugador ni del club, es un hecho que Lionel Messi ha tomado la determinación de continuar vistiendo la camiseta del FC Barcelona, al menos hasta la finalización de su contrato, en junio de 2021.

Luego de varias reuniones con su entorno (su papá Jorge, su hermano Rodrigo y sus abogados), Leo entendió que la mejor decisión para todas las partes era cumplir con su vínculo. Esto sobre todo para evitar llegar a acciones legales, y un juicio que podría tenerlo mucho tiempo fuera de las canchas (si no cumplía su contrato iba a estar un año sin jugar).

Además, la imposibilidad de que algún club pague su alta cláusula de rescisión (700 millones de euros), hizo inviable su salida a otro equipo. Era sabido que el Barcelona no iba a permitir que Messi se fuera gratis, por lo que hasta último momento se iba a sostener en que el equipo que lo quiera tendría que pagar SÍ o SÍ la cláusula.Por otro lado, tanto el equipo como la Federación Española habían anunciado que la cláusula de rescisión unilateral del contrato del argentino no tenía validez más allá del 30 de junio, por lo que no podía marcharse gratis este año.

Finalmente hubo marcha atrás con la noticia del siglo y Lionel Messi seguirá vistiendo la casaca del Barcelona, por lo menos hasta junio de 2021. Allí quedaría libre y con el pase en su poder para decidir a qué club quiere ir, aunque tampoco se descarta la continuidad si el Barça le pide una renovación de contrato. Supuestamente La Pulga habría grabado un mensaje comunicando su decisión, que se dará a conocer en las próximas horas.