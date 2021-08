MESSI SERÁ PRESENTADO ANTE UNA MULTITUD EN EL PSG

Si bien ya pasaron más de tres días desde que Lionel Messi firmó con el PSG, París sigue revolucionada y así lo demuestran las largas filas que realizan los fanáticos para comprar la camiseta del astro argentino y la expectativa por el juego de esta tarde, en el que la Pulga no jugará pero será presentado.

El club publicó la lista de concentrados para el encuentro de esta tarde frente a Racing de Estrasburgo. No están Paredes ni Di María, pero tampoco Neymar. Icardi será el único argentino en el partido de hoy.

Además, los hinchas llegaron a pagar hasta 5 mil dólares por una entrada. En las filas, se pudo observar a fanátivcos que viajaron desde Estados Unidos e Inglaterra, para el partido de hoy.

LOCURA POR LA CAMISETA

La gente no para de hacer interminables colas y los locales no dan abasto. Debido a esta impresionante demanda, esta mañana la tienda oficial del PSG recibió una segunda tanda extra de casi tres mil camisetas nuevas sólo de Messi. Pese a esto, muchos no llegaron a tiempo para comprar la casaca de Leo.

Hasta el momento, el club ya vendió 1.250.000 camisetas del astro argentino. ¡UNA VERDADERA LOCURA!