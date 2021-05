MIMESSI DENUNCIA VANDALISMO EN TARTAGAL

El intendente de Tartagal, Mario Mimessi, usó sus redes sociales para denunciar que por tercera vez, robaron luminarias en la ciudad. Esta vez se trata de luminarias de la pasarela de la calle Rivadavia.

“Me vine esperanzado de que alguien se haga cargo, me insulte o tire una piedra. Pero no había nadie, seguramente alguien escribirá desde alguna cuenta trucha y me insultará y dirá que es culpa nuestra”, señaló Mimessi.

Hoy, además robaron también luminarias del Complejo Municipal y para el intendente esto “ya no es casualidad, es producto de quienes se acostumbraron a vivir en una ciudad oscura porque así se desenvuelven mejor para sus fines”, escribió en facebook.

“A todos los tartagalenses que desean, al igual que nosotros, vivir en un lugar mejor para nuestros hijos y nietos les digo que no vamos a parar ni retrocer ni un centimetro. La Municipalidad no pone ni maneja las cámaras de seguridad.

Convencido estoy de que la gran mayoría de los tartagalenses no quieren más una ciudad oscura”, finalizó.