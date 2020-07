MINISTRO CAMACHO: “ESTOY AISLADO POR PREVENCIÓN Y EN PERFECTAS CONDICIONES”

El ministro de Infraestructura de la Provincia, Sergio Camacho, se encuentra en cuarentena, por ser contacto estrecho de un supuesto caso positivo de coronavirus. En este sentido, el funcionario de Salta informó: “Estoy aislado por prevención y en perfectas condiciones“.

Además de Camacho, también están en cuarentena el ministro de Educación, Matías Cánepa y el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes.

Luego de la conferencia de prensa que encabezaron la ministra de Salud, Josefina Medrano, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada y el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, trascendió que Sergio Camacho habría dado positivo para Covid-19.

Sin embargo, el funcionario salteño descartó esa posibilidad a través de su cuenta de Twitter.

“Quiero compartir que permanezco aislado por prevención y en cumplimiento del protocolo sanitario establecido al ser un contacto estrecho de un supuesto caso positivo de Covid-19. Me encuentro en perfectas condiciones de salud y aún no se me hizo el hisopado correspondiente. Desmiento cualquier versión antojadiza y agradezco a todos los que se comunicaron preocupados por mi salud”, compartió el funcionario en la red social.