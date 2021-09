MINISTRO ESTEBAN: «LA PANDEMIA NO SE PUEDE TERMINAR CON UN DECRETO»

Luego de que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informara sobre las nuevas flexibilizaciones como la no obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre, y que en Salta el COE (Comité Operativo de Emergencia), el Ministerio de Salud y gerentes de hospitales se expresen en contra y lo tildaran de descabellado, Juan José Esteban -justamente titular de la cartera de Salud- habló en vivo con Multivisión Federal y sentenció que 2la pandemia no se puede terminar con un decreto. Hay que ser cautos de las medidas a tomar, vamos a mantener hasta el 1 de octubre la resolución 27 del 17 de septiembre».

«Me sorprendieron las medidas de Nación como también a otros ministros de salud. No estamos superando el 50% de las segunda vacunación, por eso es que hay que ser cautos. Tenemos varias cepas aquí, Mu y Delta ya están. Estamos haciendo los testeos y estudios genómicos para saber si no seguimos con circulación de la variante Delta», explicó el Ministro.

Asimismo, Esteban opinó sobre la decisión independiente de Nación sobre la flexibilizaciones. «Me parece que la decisión unilateral se debería haber planteado en el CoFeSa (Consejo Federal de Salud). El tema del federalismo que está proponiendo la ministra Vizzotti me gusta y es muy producente para todo el país. No quiero opinar sobre lo político porque no me corresponde», confesó.

Primero que nada, el ministro pide cautela con las flexibilizaciones y lo que pueden causar: «En otros países liberaron las restricciones y el uso del barbijo después tuvieron que volver a usarlo y volver al aislamiento. En base a la situación sanitaria mejoramos los aforos y extendimos los horarios de circulación. No nos queremos quedar atrás con la segunda dosis para reducir la agresividad de estas variantes que están dando vuelta».

«Que uno tenga que estar vacunado para poder realizar actividades como ir a la cancha o ir a los boliches fueron decisiones consensuadas con la gente. Estuvimos en esta mesa con los bolicheros y marcamos un protocolo de prueba muy interesante con el baile en burbuja, en cuadriláteros por mesa. Aprobamos el aforo del 50% y que funcionen hasta las 2 de la mañana», comentó Esteban.