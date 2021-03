MINISTRO VILLADA: “EL GOBERNADOR, SU FAMILIA Y SUS FUNCIONARIOS NO ESTÁN VACUNADOS”

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, dio una conferencia de prensa en la que habló sobre “los vacunados estratégicos” y señaló que “ni el gobernador, Gustavo Sáenz, ni la familia de gobernador, ni ministros, ni secretarios de Estado están vacunados contra el COVID-19”. Además explicó cómo trabajará el COE de ahora en adelante para transparentar la campaña de inmunización.

Villada respondió varias preguntas de los periodistas presentes y en primera instancia dijo: “Quiero informar que el gobernador no ha sido vacunado y tampoco ninguna persona de su entorno familiar ha sido vacunada. Ninguno de los ministros del Poder Ejecutivo han sido vacunados, exceptos los pertenecientes al Ministerio de Salud”.

Luego, el funcionario señaló que “el proceso de vacunación es absolutamente transparente y las personas que se han vacunado lo hicieron en un hospital público, hicieron todo de manera transparente y la Justicia determinará si fue correcta su inclusión o no”.

Por otro lado, el ministro informó que el gobernador dio expresas instrucciones para que la vacunación al personal estratégico “sea supervisado por el COE”. “A partir de este momento, por disposición del gobernador, cualquier funcionario que se vacune como personal estratégico deberá realizarlo con previa autorización del COE”, agregó.

Además, Ricardo Villada explicó que no puede dar los nombres de los vacunados “porque no tengo esa información y el ministro de Salud tampoco puede hacerlo por limitaciones legales”.

“No podemos, yo personalmente, no puedo brindar la información porque no la tengo y el ministro de Salud no puede hacerlo por limitaciones de orden legal”, dijo y añadió: “Hay diez personas que se vacunaron como personal estratégico, pero no se vacunaron ni secretarios de Estado ni ministros del Poder Ejecutivo. Ya hay cinco nombres que dieron a conocer los medios de comunicación, pero no puedo responder quiénes son los otros cinco nombres porque no los tengo, el ministro de Salud fue claro con esto, hay una ley que establece la protección a los datos y la única forma de divulgarlos es que exista un consentimiento previo. Será la Justicia quien establezca si estas personas fueron bien vacunadas o no y quien establezca las responsabilidades”.

“El responsable de haber autorizado la vacunación de estas personas es el ministro de Salud, que lo hizo en el marco de la normativa nacional en el marco del personal estratégico”, finalizó.

