PASO EN SALTA: LA PROVINCIA ESTÁ PREPARADA Y ESPERA QUE SE CUMPLAN LOS PROTOCOLOS

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada dijo que la provincia está preparada para las elecciones PASO del domingo venidero.

“Esperamos que se cumplan los protocolos sanitarios” expresó.Al ser consultado por su preferencia al momento de votar, Villada dijo que apoya al frente político, “unidos por Salta” ya que siempre pregonaron un mensaje vinculado a un fuerte contenido provincial, y de independencia de las fuerzas nacionales.

“Somos un gran equipo y estamos convencidos que lo mejor que le puede pasar a Salta es que cada vez tome mas fuerza este frente de neto contenido salteño” sentenció.

COVID EN SALTA: “NO NOS ASOMBRA LA BAJA DE CASOS, PERO NO NOS TENEMOS QUE DESCUIDAR”

Villada hizo referencia al Covid, aseverando que por las experiencias de las olas pasadas, como provincia, como país y en el mundo, hay una consistencia en cuanto a un pico y luego se produce una disminución.

“Hay que trabajar de manera más fuerte para que no se produzcan nuevas olas. En la medida en que haya mas gente vacunada con las dos dosis, se podrá evitar, y quizás en poco tiempo tengamos que aplicarnos una tercera dosis” expresó.

“No nos asombra la baja de casos, pero no nos tenemos que descuidar” enfatizó el ministro, señalando que hay que ir acostumbrándose a hacer las cosas con protocolo.

MILAGRO EN SALTA: “SERÁ RESPONSABILIDA DE LA GENTE NO GENERAR DESBORDES”

En cuanto a la festividad del Milagro, Villada fue enérgico al expresar que “es responsabilidad del pueblo no generar desbordes”.

“El milagro será una prueba de fuego” subrayó, insistiendo en que será responsabilidad de la gente que se realice en forma ordenada.

“Es una prueba a la responsabilidad colectiva, no hay suficientes policías para cada uno que seguramente va a querer ir a rendir culto a los santos patronos. Depende de cada uno, desde el gobierno seguiremos haciendo todos los esfuerzos” enfatizó.

“Nos hartamos de publicar las fiestas clandestinas, apelamos a la responsabilidad de la gente. Tiene que haber equilibrio y razonabilidad. La enfermedad no se fue, todos los días hay nuevos casos” se lamentó el ministro haciendo referencia a la gran cantidad de gente en la despedida del cantante Claudio Sotelo.

CLASES: “DEPENDE DE CADA COLEGIO LA PRESENCIALIDAD TOTAL”

“Depende de cada establecimiento que se pueda concurrir todos los días o más días. El ministro de Educación trabaja en lograr la mayor cantidad de presencialidad posible” enfatizó.

Asimismo, recordó que generaron el acuerdo salarial más importante que se hizo en el país y eso es muestra de un gobierno que trata de tener un sistema de educación lo mejor posible.

“SÁENZ ES MUY EXIGENTE”

En cuanto a los dichos del gobernador donde señalaba que él va a 120 y hay ministros que apenas llegan a 100 haciendo referencia a la velocidad, expresó que “es muy exigente”.

“Tenemos un gobernador que plantea un nivel de exigencia muy alto. Soy de los que se despierta muy temprano, desde las 6 ya comenzamos a intercambiar mensajes y a armar agenda con lo que va a pasar en el gobierno” enfatizó.

“Él sabrá cuando se producen los cambios que correspondan. Sabemos que hay gente muy enojada por eso tiene que haber un equipo a full con energía para estar a la altura de lo que la gente exige” finalizó el ministro.