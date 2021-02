Rosa María Juana Martínez, conocida por todos como Mirtha Legrand, cumple 94 años. A lo largo de su carrera participó en más de 30 películas, diez obras de teatro y condujo su programa de televisión durante más de cinco décadas, convirtiéndose en una de las personalidades más famosas del país y en un ícono del mundo del espectáculo.

En un párate en su carrera el ofrecimiento de realizar un programa de televisión titulado “Almorzando con las estrellas” vino de la mano de Alejandro Romay, y sin dudas fue la marca registrada de Mirtha a la que normalmente se la llama la “Diva de los almuerzos”.

Desde su primera edición un 3 de junio de 1968 y de manera ininterrumpida, salvo entre los años 1984 -1989, donde según sus propias palabras sufrió la censura por parte del Presidente Raúl Alfonsín a quién invitó a su programa repetidas veces, no sin antes, haberle pasado la factura.

«Yo no soy rencorosa, pero tengo memoria. Los diez años que me dejaron prohibida me ayudaron a madurar. Mi lema siempre ha sido “lo lindo vende; lo feo no”, pero ahora trato de dar contenido social a lo que hago», le habría espetado en su momento al ex presidente Radical.

El ciclo de almuerzos se emitió por todos los canales y tuvo a todas las personalidades de nuestro país y muchas internacionales.

A lo largo de su carrera, Mirtha supo aggiornarse y cambiar un pensamiento que solía ser cuestionable y que luego de varias desgracias en su familia y la camada de nietos, fruto de la nueva generación, fueron haciendo mella y con el tiempo pudo reformular y sumarse al cambio cultural y de paradigma que vivimos actualmente.