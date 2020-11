MIRTHA LEGRAND DEJÓ DE LADO SUS DIFERENCIAS CON DIEGO MARADONA Y COMPARTIÓ UNA FOTO RETRO PARA ENVIARLE SU APOYO

Mientras se recupera de la cirugía por un hematoma subdural, Diego Maradona continúa recibiendo mensajes de apoyo de sus seguidores y de diferentes figuras del mundo del deporte y del espectáculo. El martes fue Susana Giménez y hoy fue el turno de Mirtha Legrand, que al igual que su colega, dejó atrás las diferencias que mantiene con el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata y le deseó que pueda superar este difícil momento de salud.

Mediante un mensaje en sus cuentas de Twitter e Instagram, la diva compartió una foto retro con el exdeportista durante uno de sus clásicos almuerzos. “¡Fuerza Diego y una pronta recuperación!”, escribió “La Chiqui” para acompañar la imagen donde se la puede ver acomodándole a Maradona su traje.

Algunos de sus seguidores elogiaron el gesto de Mirtha. Otros además hicieron hincapié en un detalle de la foto y es que detrás de la conductora se puede observar al actor Claudio Levrino, que fue otro de los invitados al programa de ese día.

La relación entre la conductora de eltrece y el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata no está en los mejores términos. En 2017, cuando el exjugador de la Selección Argentina abrió su cuenta de Instagram y comenzó a tener contacto fluido con sus seguidores, hizo un “live” donde respondió preguntas y allí arremetió contra la diva.

Todo ocurrió cuando alguien le consultó por una vieja foto de él cuando ganó el Mundial Juvenil con la Selección Nacional Sub 20 y al lado suyo estaba Jorge Rafael Videla.

Entonces el exdeportista fue tajante y se defendió aunque, para hacerlo, cargó con munición pesada contra ‘La Chiqui’: “Yo nunca tomé whisky con Videla. Mirtha Legrand tomó whisky con Videla. A mí (Videla) me hizo rapar el pelo hermoso que tenía, con todos rulos, y me llevó a la colimba, no me la hizo zafar”, señaló en ese momento.

La diva respondió a estas acusaciones desde su programa, donde negó haber estado a favor de la dictadura militar y reconoció que tras las declaraciones que hizo el exjugador de fútbol quiso llevarlo ante la Justicia pero luego desistió.

“Yo a Maradona lo debo haber visto tres veces en mi vida o cuatro. Él vino al programa dos veces, porque quiero decir que Diego Armando Maradona no tuvo conmigo más que gentilezas y actitudes cariñosas, así que por eso me sorprendió este comentario tan gratuito. Quiero que quede claro que eso que dijo él no es verdad”, aseguró Mirtha en esa ocasión.