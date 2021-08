MIRTHA LEGRAND VUELVE A LA PANTALLA ESTA NOCHE

Baby Etchecopar, Jonatan Viale, Fernán Quirós y Pampita Ardohain -que llegó acompañada de su marido, Roberto García Moritán, y su hija Ana- llegaron puntualmente a la cita que marcará el regreso de la diva a la televisión.

Pasado el mediodía del sábado, Mirtha Legrand llegó a los estudios de La Corte, en el barrio de Chacarita, para grabar el programa que marca su esperado regreso a la televisión, tras más de un año y medio de ausencia. La diva, que fue reemplazada durante ese tiempo por su nieta Juana Viale, debió ausentarse de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand desde el momento en el que se declaró la pandemia de coronavirus.

Esta noche, a partir de las 21.20, los televidentes podrán volver a verla al frente de su ciclo nocturno, pero el programa fue grabado por la tarde. La diva, que esta vez decidió no bajar la ventanilla del auto que la condujo hasta el estudio y no dar notas, por una cuestión de protocolo y cuidado, llegó, como siempre, impecablemente vestida y con un barbijo haciendo juego con su tailleur verde agua con pedrería.

Casi al mismo tiempo llegaron sus invitados. Pampita Ardohain, de punta en blanco, estuvo acompañada por su marido, Roberto García Moritán, y por su pequeña hija Ana. Tanto la modelo como el candidato a legislador porteño por Republicanos Unidos en la interna de Juntos por el Cambio posaron a pura sonrisa para las cámaras y se mostraron muy pendientes de la más pequeña de la familia.

También sonriente, bien dispuesto y con un obsequio en sus manos, llegó Jonatan Viale. El periodista de LN+, que ayer participó del homenaje de América a su padre, Mauro Viale, compartirá junto a la diva un momento muy especial: hoy cumpliría años su padre.

El periodista Baby Etchecopar y el ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, también llegaron puntuales a la cita.

Como en los viejos tiempos, la diva recibió varios obsequios que seguramente agradecerá durante la emisión de su programa. La mayoría, fueron importantes arreglos florales.

Más allá de las anunciadas ganas de la diva de regresar a la televisión, esta vez es ella quien debe reemplazar a su nieta, que se encuentra aislada tras haber regresado de Europa junto a su hija, Ambar, que comienza sus estudios universitarios en París.

Con el regreso de Legrand, eltrece espera subir el rating de los sábados por la noche, pelea que suele ganar Telefe. El fin de semana pasado, PH: Podemos Hablar logró un promedio de 9.4, con un pico de 10.8, números que suelen repetirse semanalmente. En el caso de La noche de Mirtha Legrand, Viale hizo un promedio de 5.8, y un pico de 6.5, un poco menos que en otras emisiones, pero manteniendo la brecha con la competencia.

A finales del 2020, la diva reapareció en el ciclo compartiendo la mesa con su nieta y con su hija, Marcela Tinayre, quienes la acompañaron en ese momento tan especial. Hoy, ya vacunada con dos dosis de Sputnik, la reina de los almuerzos comienza poco a poco a salir al mundo, con la tranquilidad de estar más protegida frente al virus.

Antes de las 13, la diva realizó un reconocimiento del territorio que le tocará transitar, dado que este es el primer año que los programas se graban allí, abandonando la tradición de hacerlo en Estudio Mayor de Kuarzo.

Legrand estará vestida por su diseñador de cabecera, Claudio Cosano, quien realizó tres vestidos diferentes para que ese mismo día ella elija cuál ponerse. Por su parte, la chef Jimena Monteverde preparará un menú tradicional con sabores telúricos, aquellos que disfruta el paladar de la anfitriona.

El domingo, en tanto, no se emitirá Almorzando con Mirtha Legrand, con el fin de no forzar a “La chiqui” a grabar dos programas consecutivos. Si bien Legrand aceptó reemplazar a su nieta durante una jornada, hasta el momento no hay fecha de regreso permanente para ella, aunque la diva había anticipado su idea de volver a la actividad cuando reinen temperaturas más templadas y la pandemia del Covid haya menguado sus efectos.