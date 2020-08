MORIA CASÁN REVELÓ QUÉ FUE LO QUE QUEBRÓ SU AMISTAD CON NACHA GUEVARA

Moria Casán y Nacha Guevara siempre tuvieron una excelente amistad. Sin embargo, en el último tiempo, las dos mostraron ciertas diferencias entre ellas. De hecho, al aire en el Cantando 2020 la One le lanzó críticas a su colega, que lejos de molestarse, optar por mostrarse superada al respecto.

Este jueves, la capocómica dio un móvil a Los ángeles de la mañana y habló de su relación con la actriz. “¿En qué quedó tu amistad con Nacha Guevara, la hermandad que tenían? Porque la ‘chuceás’ todo el tiempo y ella se calienta”, preguntó el conductor y la jurado reveló que hubo algo que desgastó el vínculo.

“¡Qué se va a calentar, Nacha! Tiene blindex anticalentura. Se calienta con ella misma”, afirmó Moria, desestimando que haya un malestar de parte de su colega. De todos modos, la ex vedette reconoció que ella se sintió defraudada por una actitud de Nacha. “Estamos perfectas, la hermandad no se corta, pero sí queda en un stand by algunas veces cuando sentís que no tenés que tenerle tanto respeto a una persona que te falló en algunas cosas morales”.

Ángel quiso saber a qué se refería, pero la One aclaró que no tenía intenciones de dar demasiados detalles. “Es algo muy personal y no lo voy a decir, porque estaría rompiendo algo bueno como es la amistad. Yo soy muy íntegra, muy noble y leal”, remarcó.

En la gala del lunes en el Cantando 2020, Moria chicaneó a Nacha. Mientras le daba su devolución a Jey Mammon, la capocómica le tiró un palito a la actriz.

“Mi recomendación para ustedes es que no se dejen llevar por la opinión ajena. Yo les sugiero pirámide de vaselina”, comenzó La One tras ver la performance. “Para pirámide de vaselina, que es lo que me pasa a mí en la vida y por eso soy una mujer feliz, plena a mi edad, que es muy cercana a la de la señora pero un poco más joven”, continuó, en referencia a su amiga de toda la vida y coprotagonista en la obra La gran depresión.

Nacha enseguida aclaró: “Un año y medio” (en realidad, Moria acaba de cumplir 74 y Nacha soplará 80 velitas en octubre). “Bueno, no importa, verán las diferencias. Una es la piel, la otra es toda entera”, disparó Moria. “Pero vean la diferencia”, contestó la actriz.

“Ahora les mostramos la diferencia, nos ponemos en bolas. Claro, para ver las diferencias hay que ponerse en bolas, en cuero, por favor, mi amor”, desafió la capocómica. Nacha no llegó tan lejos pero sí se animó una pirueta: levantó la pierna y la apoyó sobre el estrado, en una clara demostración de su increíble elasticidad.