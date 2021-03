MOTOCICLETA RESBALÓ EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y UNA SALTEÑA RESULTÓ HERIDA

Durante la mañana de este lunes, una motocicleta resbaló en avenida Independencia y sus dos ocupantes cayeron al piso. La salteña que iba de acompañante en el motovehículo resultó herida, tras el resbalón y posterior caída al pavimento.

El móvil de CANAL 9 MULTIVISIÓN se dirigió a la avenida Independencia al 200, donde se produjo un siniestro vial. Allí, una motocicleta estaba tirada en el suelo y uno de sus ocupantes tuvo que recibir atención médica por haber sufrido golpes.

En primera instancia, señalaron que del siniestro participó un automóvil, pero la dueña del vehículo de cuatro ruedas desmintió esta versión. “No la toqué a la moto, yo venía llegando a mi casa, pero no lo toqué. Frenaron de golpe y derraparon, me bajé a ver y estaban tirados los dos. Este choque que tiene mi auto no es de ahora, es de hace mucho”, dijo la mujer.

Si bien había varias personas en el lugar al momento del accidente, ninguna de ellas logró ver cómo había sucedido. “Los dos venían con casco, pero no pude ver si chocaron. Solo escuché un golpe y después que la mujer gritaba, pero no pude ver bien”, dijo el carnicero que en ese momento se encontraba atendiendo clientes.

“Me encuentro bien”, señaló el motociclista por su parte.