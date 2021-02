MÓVIL QUIRÚRGICO ATIENDE EN B° JUAN MANUEL DE ROSAS

La Municipalidad, continúa con la planificación dispuesta para el presente año con el objetivo de reforzar y profundizar las acciones destinadas a brindar servicios esenciales a los vecinos, uno de los ejes de gestión de la intendenta, Bettina Romero, como lo son castraciones y vacunaciones antirrábicas en forma totalmente gratuita.

Hoy y mañana el móvil estará en el barrio Juan Manuel de Rosas, en avenida Libertad y calle Jorge Ramón (Manzana D Lote 23) en el horario de 8 a 12:30.

Luego continuará su recorrida en barrio Ciudad del Milagro, el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 en el centro vecinal ubicado en calle Jorge Mayol S/N al lado de la comisaría.

Los turnos se otorgan solamente los jueves y viernes a través del sistema de mensaje por Whatsapp al 387-6345621 y se responden hasta agotar la cantidad de cirugías previstas por día, un total de 26; respetando las indicaciones del protocolo para la prevención de COVID-19.

Se recuerda a los vecinos que:

-Solamente una persona puede asistir para acompañar a los animales

-No deben acompañar menores de edad ni personas que integran grupos de riesgo.

-Usar en forma correcta el barbijo en todo momento.

-Se debe respetar el distanciamiento social.

El secretario de Protección Ciudadana, Nicolás Kripper remarcó que, “es muy importante controlar la superpoblación de mascotas y ser responsables con nuestros animales”.

Condiciones pre-quirúrgicas

Los vecinos deben cumplir las condiciones pre-quirúrgicas de los animales para la castración gratuita:

-Edad para castrar a partir de los 5 meses (según criterio del profesional)

-El animal debe venir con collar y correa, bozal en caso de ser agresivo, acompañados por un mayor de edad

-Ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos

-Traer el animal limpio y con una manta para el post-quirúrgico

-Felinos deben venir en un bolso transportador

-El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

-No deben estar en celo o preñadas

-No estar enfermos

-En caso de haber parido se deben esperar 60 días como mínimo en perras y 45 días en gatas.