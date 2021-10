MULTITUDINARIO PEDIDO DE JUSTICIA POR EL FEMICIDIO DE MOLDES

Moldes se encuentra atravesado por la tragedia, la bronca y la conmoción. Esta tarde el pueblo entero salió a las calles movilizados por el mismo pedido: JUSTICIA POR AGUSTINA.

La joven asesinada a sangre fría por su ex novio esta mañana cuando se dirigía al colegio, tuvo hasta hace pocos días una custodia policial que fue levantada y no renovada por la justicia. Sin dudas el pedido no solo afecta a los moldeños sino a la comunidad en general que no puede entender como no se hizo mas para evitar este desenlace.