MULTIVISIÓN EN EL LUGAR: GRAN EMOCIÓN TRAS LA APARICIÓN CON VIDA DE MAIA BELOSO

Maia Beloso es una niña de 7 años que paralizó al país, porque fue raptada por un hombre y se realizó una intensa búsqueda para dar con su paradero durante tres días. Los vecinos cooperaron con la Policía para lograr que la nena aparezca con vida. Tras la aparición de la niña, se vivió un momento de pura emoción de parte de quienes estuvieron buscándola.

El móvil de MULTIVISIÓN en Buenos Aires se dirigió al lugar en el que apareció con vida Maia Beloso, la niña de 7 años que fue intensamente buscada durante 3 días.

La abuela de Maia, Élida, dijo que la nena apareció riéndose. Por otro lado, una vecina rompió en llanto, porque la búsqueda logró que todos los vecinos se unieran. “Recién me levanté de la cama, cuando vi que Maia apareció sana y salva me vine corriendo y me puse a llorar, porque estuvimos desde el primer momento. Ella no merecía que le quiten la vida, ella tenía que volver con su mamá porque sus hermanos y su mamá estaban mal. Ahora toda esta gente se merece un aplauso, porque si no fuera por ellos y por la Policía, Maia no hubiera aparecido”, señaló.

En el mismo lugar se encontraba una amiga de la madre de Maia y pidió que se genere conciencia, luego de la desaparición de la menor. “Hubo una situación de prejuicio y discriminación de parte de la Policía. Lo real es que Estela fue a pedir que le tomen la denuncia y no la hacían, tuvo que ir con una persona más y nosotros tuvimos que ir también para apoyar también”, relató.

Luego, la mujer se refirió al trabajo que hizo el captor de la niña. “Él operó sobre Estela para poder llevarse a la nena, nosotros conocemos a Maia y a Estela desde hace muchos años. A este no lo conocía nadie de los vecinos, ni tampoco los cercanos a Estela. Él vino varias veces, le trajo cosas, le ayudaba a trabajar, pero los vecinos no lo vieron mucho porque no es de acá. Lo más importante es que ahora no haya un olvido sobre todo el barrio, porque Estela vive en situación de calle y sobrevive gracias a los comederos y las organizaciones, igual que toda la Villa. Aquí no hay luz, no hay presión de agua, esperamos que se logre reflexionar sobre esto”, finalizó.