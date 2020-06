MURIÓ EL EX GOBERNADOR DE SANTA FE HERMES BINNER

Hermes Binner, ex gobernador de Santa Fe y dirigente socialista, murió este viernes en la Clínica Primordial de la localidad de Casilda, ubicada en el sur de esta provincia, por un cuadro de neumonía aguda que empeoró en las últimas horas.Según el último parte médico brindado por la institución en la que se encontraba alojado desde el domingo pasado, su estado de salud era “grave”, ya que presentaba “como complicación neumotórax espontáneo primario, que requirió la colocación de tubo de avenamiento pleural”.En el último informe, firmado por el director médico del lugar, Santiago Moragues, sostuvo que “la evolución clínica” de Binner ”es desfavorable” y “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva”, aunque el ex mandatario provincial continúa “sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica”.El ex gobernador de Santa Fe fue internado el domingo último en este sanatorio de la localidad de Casilda por un cuadro de “neumonía aguda” y posteriormente se sometió a distintos hisopados que descartaron que el político tuviera coronavirus.Según explicaron los medios locales, en un primer momento el dirigente socialista de 77 años fue internado en una habitación común y comenzó a evolucionar favorablemente, pero luego su situación fue empeorando y decidieron trasladarlo a terapia intensiva, donde su estado pasó a ser considerado como “grave”.