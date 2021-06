MUY CERCA DEL DIA DEL PADRE: EL PAPÁ DE GALA ESCRIBIÓ.»TE FUISTE Y ME SIENTO TAN CULPABLE»

Pasaron dos semanas de la triste noticia que nadie quería escuchar después de cuatro años de búsqueda.

«Te veo en cada persona que lucha por su identidad»: el duro mensaje del papá de Cancinos

Después de cuatro años de búsqueda, hace dos semanas se conoció la triste noticia que nadie quería escuchar ni leer: encontraron a Gala Cancinos sin vida.

Fue vista por última vez el 16 de mayo de 2017 en el Parque del Bicentenario. «Para mi Santy, mi Gala. Nunca sabré como deseabas llamarte, porque tú la personita que más amaba sobre esta tierra, ya no estás, para decirme, cómo querías ser llamada», comienza su triste relato Javier Cancinos en su cuenta de Facebook.

«Te fuiste de una manera que desgarra mi alma, te fuiste y me siento tan culpable de no haber sido capaz de ver cuánto sufrimiento sentías por el hostigamiento intrafamiliar que sufrías», agregó el papá y sigue «PERDÓN AMOR MIO, PERDÓN POR NO VER ESA SITUACIÓN, hoy te veo en cada personita que lucha por obtener su identidad de género, por obtener solo «RESPETO», por solo VIVIR, te amo, me dejaste tan solo como yo a vos en ese «acompañar» tu vida».