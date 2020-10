¡NADIA PODOROSKA SEMIFINALISTA DE ROLAND GARROS!

La Peque sigue haciendo historia en Francia. Hoy despachó a la ucraniana Elina Svitolina, número 5 del ranking ATP y 3º preclasificada del torneo, por 6-2 y 6-4 y avanzó a las semifinales de Roland Garros en su debut en el polvo de ladrillo francés.

Para dimensionar el logro de Podoroska hay que decir que es la primera vez desde 2004 que una tenista argentina logra meterse entre las 4 mejores en Paris, en aquella oportunidad lo hizo Paola Suarez. Además, es apenas la tercera jugadora nacida en esta tierras que alcanza esa instancia en Roland Garros, luego de la propia Suárez y las 5 veces de la inolvidable Gabriela Sabatini (1985, 1987, 1988, 1991 y 1992).

Por otro lado, el carácter de histórico para la gesta de la rosarina le cabe también al torneo: es la primera vez que una tenista que viene de la qualy llega a semifinales en el Abierto de Francia. Inmenso desde donde se lo mire.

Podoroska arrancó muy sólida y precisa, dominando a su rival, quien por momentos no sabía cómo responder y tenía muchos errores no forzados. En un sorprendente comienzo, la argentina metió un set de 6-2 en 34 minutos con muchísima convicción, lo cual la llevó a sumar 15 winners contr 9 de su rival y equivocarse menos (2-17 en errores no forzados). Efectiva, quebró en las cuatro oportunidades que tuvo, mientras la ucrania lo hizo en 2 de 6. Además, fue letal en drops y derechas que por momentos dejaron paradas a su rival.

En el segundo set, desde el 1-1, se quebraron todos los games hasta que Nadia ganó su servicio para 5-4 y esperar el saque de la europea, que arriesgó más en este set y por eso se dio más equilibrado que el primero. Podoroska, sin embargo, seguía mandando con su derecha. Así llegó a tener dos match points, pero Svitolina los defendió bien. En el tercero, si pudo, con esa derecha, para seguir haciendo historia.

Ahora la rosarina espera por la ganadora del duelo que jugarán más tarde la polaca Iga Swiatek y la italiana Martina Trevisan. La semifinal se jugará el jueves, en horario a confirmar.