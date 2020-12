NANNI AFIRMA QUE EL ABORTO LEGAL FUE PARA TAPAR EL RECORTE A LOS JUBILADOS

El diputado nacional por Salta, Miguel Nanni, se refirió a la media sanción que recibió el proyecto de aborto legal en la Cámara de Diputados de la Nación. Para el legislador, este tema fue tratado y debatido para tapar el recorte a los jubilados.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Miguel Nanni dijo que fue una jornada intensa, teniendo en cuenta que el debate sobre el aborto legal llevó aproximadamente 20 horas. Luego, la iniciativa fue aprobada por 131 votos a favor y 117 en contra, pero el legislador nacional por Salta puso en duda el objetivo de tratar este proyecto, porque al mismo tiempo, en el Senado se debatió la movilidad jubilatoria.

“Cuando llegó el proyecto nos preguntamos por qué tan intempestivamente y concluimos que era porque las miradas estaban acá y en el Senado se trató la pulverización del ingreso a los jubilados”, sentenció Miguel Nanni.

En el mismo sentido, el diputado nacional por Salta dijo que ahora va a pasar al revés: “Cuando el Senado trate el aborto, los diputados vamos a estar discutiendo el recorte a los jubilados. No era el mejor día para discutir el aborto un 10 de diciembre, día para celebrar la democracia, la vida, no para discutir la muerte. Me parece que, de alguna forma, este tema fue para distraer temas muy importantes”.