NATALIA OREIRO HABLÓ DE LA EDUCACIÓN “AL NATURAL” DE SU HIJO ATAHUALPA Y SUS HOBBIES: “TODOS LOS DÍAS HACE ORIGAMI”

Natalia Oreiro (43) estuvo en “Cortá por Lozano” (Telefe), allí habló de cómo está creciendo su hijo Atahualpa (8) y la educación libre de demasiadas tecnologías que buscaron para él con Ricardo Mollo (62).

“Fue un poco por lo que nosotros le propusimos y en gran medida por lo que él eligió. Le damos las opciones que creemos que le pueden hacer bien y él va eligiendo. Ata es un niño que aprendió a caminar en el campo. Nosotros tenemos una casa en Carmelo y pasamos mucho tiempo ahí”, aseguró la actriz, además de contar que al nene le encanta andar a caballo y tiene un perro y un gato.

También Natalia sorprendió al contar que a su hijo le encantan las manualidades: “Tiene un taller de carpintería porque Ricardo, su papá, es muy manual. A Ricardo le encanta desarmar guitarras y él era zapatero de joven, así que le encanta hacer cosas con las manos. A Ata le encanta hacer origamis y tiene a su maestro, que se llama Pedro y es un genio”, reveló.

“Ata iba a su taller y cuando comenzó la pandemia le propuso a sus alumnos hacerlo diario. Así que todos los días hace su clase de origami y no lo podés sacar de ahí. Eso es lo que elige y lo que lo construye. No porque haya una negación hacia lo otro. No está ni bien, ni mal, se parece a la infancia que yo tuve”, confesó Natalia Oreiro, sobre los gustos de su hijo.