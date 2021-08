NAZARENA VÉLEZ SE CONTAGIÓ DE COVID.»NO ME LO ESPERABA»

En las últimas horas, Nazarena Vélez contó en sus redes sociales el momento angustiante que está atravesando tras dar positivo de Covid.

A casi un mes del casamiento de su hija Barbie y en medio de varios compromisos laborales, la actriz deberá estar aislada hasta su alta médica. «Venía zafando pero finalmente un día me tocó», comenzó su posteo de Instagram.

Nazarena y toda su familia se encuentran aislados, hasta el momento sólo ella dio positivo de Covid y se enteró de su caso porque se hisopó para asistir a un evento.

La actriz y productora contó cómo está atravesando estos días. Primero anticipó la suspensión de las funciones de su obra «Los Trepadores»: «No la hacemos por precaución, para cuidarnos entre todos y que no haya ningún tipo de riesgo siempre.» Además, contó que este sábado la vuelven a hisopar a su pareja, sus hijos y su yerno, «para verificar que son todos negativos».

«Qué raro que es todo esto pero lo bueno es que estamos en casa y va a estar todo bien», expresó Nazarena al mostrar la comunicación que tenía con su novio detrás de la puerta.

Con respecto a los síntomas afirmó que le duele mucho la cabeza y tiene dolor de cuerpo, también aclaró que ella sólo tiene la primera dosis de la vacuna. «Tampoco tengo claro cuándo comenzó todo esto porque como yo sufro de migrañas, lo único que tuve raro era dolor de cabeza, entonces no me di cuenta ni cuándo empezó ni cómo, pero estoy bien».

Por otro lado, Nazarena admitió que esto la puso más ansiosa y agradeció estar pasándola bien, sin embargo afirmó: «La verdad no me lo esperaba, yo me cuido un montón pero puede pasar. Cuídate mucho, no nos relajemos nunca, cuídate mucho», concluyó.