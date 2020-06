NENE SALTEÑO FUE ASESINADO A SANGRE FRÍA: “LA AMBULANCIA NUNCA LLEGÓ”

En el barrio 26 de Marzo de la ciudad de Salta, una patota mató a un nene de 12 años. Según el testimonio de la madre y la prima, los malvivientes llegaron, le apuntaron al niño con un revolver y “fue asesinado a sangre fría“. “La ambulancia nunca llegó”, dijo la prima de Fernando.

Anoche, sucedió un aberrante hecho en el barrio 26 de Marzo de la ciudad de Salta. Una patota conocida como “Los Antonianos” mató a un nene de 12 años sin ningún motivo. En exclusiva por Canal 9 Multivisión Federal, la madre y la prima del niño contaron, en detalle, cómo ocurrió la muerte de Fernando.

“Eran como 15, nos apuntaban y nos amenazaban”, dijo la prima del niño de 12 años que fue asesinado. “Era una desesperación absoluta y Fernando estaba conmigo cuando le dieron el tiro”, agrego. En el mismo sentido, la mujer comentó que los integrantes de la patota llegaron con la pistola y decían “a nosotros nadie nos va a decir nada”.

Además, la prima del nene detalló que el móvil del 911 tardó media hora en llegar al lugar para tratar de controlar la situación. “La ambulancia nunca llegó, Fernando estuvo 15 minutos en el piso y la ambulancia jamás llegó”, añadió.

“Después lo subimos a un auto y lo llevamos al hospital. Estaba frío, estaba blanco y no tenía color en los labios”, relató la mujer.

Finalmente, la madre de Fernando comentó: “Se hacen llamar Los Antonianos. Esto no fue sin querer, vinieron directamente a hacer tiros. No tienen nada que hacer y hacen estas cosas en la calle. Eran muchos y tenían la cara tapada. Me amenazaron ‘Te vamos a hacer boleta’ me decían”.