NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI REGRESARON AL TEATRO LUEGO DE LA TRAGEDIA DE MIAMI

“Estamos vivos de milagro, o como lo quieran llamar. El shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no ha aparecido, entre ellos, conocidos que estaban en la parte que se ha caído”. Con esas palabras, y horas después de la trágica madrugada del jueves 24 de junio, Nico Vázquez describía lo cerca que habían estado de la muerte con su pareja, Gimena Accardi, tras sobrevivir al derrumbe del edificio de Miami en el que estaban alojados.

En ese entonces, el actor había viajado a Estados Unidos para trabajar en proyectos de su nueva productora y nunca pensaron que atravesarían el terrible episodio en el que ya hay confirmadas al menos 96 víctimas fatales. Esa noche, la pareja alternó su rutina y estuvo en el momento y el lugar justos para salir a tiempo.

Cinco días después, el martes 29 de junio, pudieron regresar a la Argentina en un avión privado que les permitió aterrizar en Buenos Aires ante la cancelación de su viaje, debido al DNU que limita la llegada de los vuelos desde el exterior. Allí, Gime tomó su celular y sacó una foto que luego ambos postearían en sus redes sociales. “Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al Universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra”, fueron algunas de las palabras con las que el productor acompañó dicha postal.