NICOLAS FIGAL, SEGUNDO REFUERZO DE BOCA JUNIORS

Se acabó la espera. Para Battaglia, los hinchas, pero sobre todo para Nicolas Figal, el central de 27 años que acordó su incorporación al Xeneize y este lunes tuvo su presentación oficial en la Bombonera junto al presidente del club, Jorge Amor Ameal.

El defensor, que ya tuvo su primer entrenamiento con el grupo, agradeció al club por la oportunidad y dijo estar “muy contento” por regresar al fútbol argentino.

“Cuando me enteré de a posibilidad de llegar a Boca, no lo dudé. Porque tenía muchas ganas de regresar al país y mucho más a Boca. Es un privilegio vestir esta camiseta. Boca es un club muy grande a nivel mundial y para mí es un orgullo estar acá. Trabajaré y seré lo más profesional posible, ojalá pueda agarrar rápido la idea de Sebastián”, deseó el ex Independiente e Inter de Miami.

La llegada de Figal a Boca se fue cocinando a fuego lento y terminó de concretarse tras la salida de Lisandro López al Tijuana de México. Boca adquirió el 100% de su ficha en una cifra cercana a los 3.000.000 de dólares y le hizo contrato por tres temporadas, hasta diciembre del 2024.