NICOLÁS VÁZQUEZ SE QUEBRÓ AL RELATAR SU ESCAPE DEL DERRUMBE

Ayer por la madrugada un terrible derrumbe asoló un edificio de departamentos ubicado en la ciudad de Miami en el que murió una persona y dejó un saldo de por el momento de al menos 51 desaparecidos. En el lugar estaban Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que lograron escapar instantes antes de que la estructura se desplomara por completo y el actor le envió un dramático audio a Ciudad y más medios en el que relató, quebrado, “lo cerca que estuvieron de no contarla”.

En el mensaje, Nico contó que el derrumbe se produjo poco después de que llegaran con Gimena al lugar y se subieran al ascensor, tras dejar su automóvil en el estacionamiento. “Escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba, y en diferencia de seis o siete segundos que subimos, se movió el ascensor parando en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda con un estruendo muy fuerte, no entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a una película”, se lo escucha decir al acto, todavía conmocionado.

“Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más que había, no éramos muchos. Estaban desbordados por los nervios. Ahí recién entendimos que se había caído parte del estacionamiento, con muchos autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hizo caer en la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla”, explicó el actor en otro tramo del audio. “Y pasamos dos o tres minutos más de estado de shock, de no entender, y ahí le dije a la gente que estaba muy nerviosa, y principalmente a Gimena, que cruzáramos… y ahí escuchamos un estruendo imposible de relatar, porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas”, dice Vázquez con la voz notablemente quebrada.

