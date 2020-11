NICOLE NEUMANN, CONMOVIDA POR EL CASO DE LOS NIÑOS AFRICANOS: “ME PONGO DE VOLUNTARIA PARA ADOPTARLOS”

Nicole Neumann se conmovió al aire en “Nosotros a la mañana”, El Trece, por el caso de los niños africanos devueltos por su familia adoptiva.

La modelo se sensibilizó frente al caso de los chicos que habían sido adoptados por una familia de Bahía Blanca y luego fueron devueltos.

Tras las palabras del Pollo Álvarez sobre el tema, la modelo comentó: “El ente de adopción se encarga de saber si vos tenés una buena vida para brindarle a esos chiquitos que ya vienen pasando una vida terrible por el abandono, por todo”.

“Entonces, digo, una vez comprobado que les podían dar una buena vida, claramente esto estaba dado y claramente no quisieron tenerlos más, porque dicen que a estos chicos los dejó en una fiscalía, sin mucho aviso ni nada, y al pedido de los chiquitos de cuándo vuelve mi papá”, agregó.

Y cerró movilizada y poniéndose a disposición de la tutela de los pequeños: “A mí me partió el alma, el corazón, te juro, me pongo de voluntaria para adoptarlos, lo digo realmente. Lo acabo de leer el caso ahora a la mañana, pero no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer”.