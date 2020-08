NICOLE NEUMANN: “LAS COSAS NO SE PUEDEN ARREGLAR A LOS TIROS”

Nicole Neumann cuestionó el accionar de la mujer que amenazó con usar un arma para defender su terreno cuando un grupo de gente que intentaba usurpar su terreno en la localidad de Moreno.

En su reclamo tiene razón, si son sus terrenos. Ahora, lo que no está bien es que esté amenazando con disparar a la gente, quisiera saber si tiene la habilitación para tener un arma”, expresó la modelo mientras compartían las imágenes en pantalla.

“¿Y qué querés que haga? No les apuntó, no les disparó, si querés te tomo la amenaza, pero fue a llamar a la policía y sigue la gente que le va a usurpar su terreno”, le planteó Ariel Wolman en “Nosotros a la mañana”, El Trece.

“Está bien, pero las cosas no se pueden arreglar a los tiros, no está bien”, le respondió ella. “No, claro, de hecho no sacó el arma”, le dijo el periodista.

“Está amenazando que la va a sacar y que no le va a importar ni si hay criaturas. No, yo entiendo, por eso digo, el reclamo tiene toda la razón”, insistió Nicole con su reclamo.