NO EXISTE ALGUIEN DE EDESA QUE ESCUCHE LAS QUEJAS DE LOS VECINOS DE EL GALPÓN

En la localidad de El Galpón se sienten realmente olvidados. No por que estén lejos de Capital, sino porque sienten que Edesa no se acuerda de ellos y no entiende la situación económica por la que pasan la mayoría de los usuarios.

Esto es principalmente porque muchas de las personas que tienen el servicio de electricidad no tienen la capacidad de pagar las facturas y tampoco tienen una oficina que funcione para poder acercar sus quejas y tienen que viajar gastar dinero en esta situación. Tal vez, porque ni siquiera los quieren escuchar.