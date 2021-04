NUEVO ESCÁNDALO ENTRE BARBY SILENZY Y EL POLACO

No es la primera vez que sus nombres quedan envueltos en medio de una polémica o de un escándalo. Tampoco es la primera vez que atraviesan una crisis. Incluso, en separaciones anteriores, fueron los propios protagonistas los que salieron a hablar públicamente. Aunque no lograban ponerse de acuerdo: en su momento fue ella quien sostuvo que había abandonado la casa, mientras que él negaba la ruptura. Por aquel entonces, hasta publicó en las redes sociales una romántica foto buscando demostrar que seguían juntos. Sin embargo, luego se supo que se trataba de una imagen de semanas atrás.

Ahora, es él el que asegura que están separados, mientras que ella lo desmiente. Los protagonistas de este nuevo escándalo son El Polaco y Barby Silenzi. Y el encargado de dar la noticia fue Ángel de Brito, quien lo hizo en Los ángeles de la mañana, programa que condujo desde su casa, en donde permanece aislado por haber tenido contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus. “Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’. Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’”, reveló el conductor de LAM sobre el diálogo que mantuvo con cada uno.

“Yo le dije a ella ‘vos me estás chamullando’”, continuó el periodista al reproducir el chat con la bailarina. Y consideró que la palabra del cantante fue “a quemarropa”. “Nos separamos”, le respondió el músico a De Brito.

Barby, en tanto, según contó el conductor, contestó siete horas después de haber recibido el mensaje. Hecho que, desde el vamos, enfureció a Ángel: “Se hacía la tonta. Como la conozco mucho entonces le puse ‘ok, beso’, como diciéndole ‘andate a cag…’”, aseguró, y agregó que la bailarina mantuvo su postura desmintiendo cualquier tipo de crisis, aun cuando El Polaco ya lo había confirmado. “No estamos separados, estamos bien”, le respondió al conductor.