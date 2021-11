NUEVOS ESTUDIOS PARA EL KUN AGUERO

Desde España informaron que los resultados de los chequeos por su arritmia no son buenos y que el Kun contempla entre las posibilidades dejar de jugar. De todas maneras, el jugador no tomará ninguna decisión hasta el próximo año.

Las noticias que llegan desde Barcelona por Sergio Agüero no son buenas, pese a un primer diagnóstico que parecía ser optimista. Primero se le detectó una arritmia y se le informó que no podía jugar por tres meses, después los médicos le prohibieron realizar actividad física por el mismo período, por lo que ni siquiera puede entrenarse, y ahora se conoció que los resultados de los últimos estudios no le dan bien.