OPOSICIÓN PIDE LA CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE CRISIS DE SEGURIDAD POR EL CONFLICTO MAPUCHE

El diputado nacional Luis Petri, acompañado por legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para solicitar al Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, en su carácter de Presidente del Consejo de Seguridad Interior, la convocatoria al Comité de Crisis previsto en el Artículo 13° de la Ley de Seguridad Interior 24.059, a los efectos de ejercer la supervisión política y operacional de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales, y de garantizar la seguridad interior en las Provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén.

«El Poder Ejecutivo Nacional no tiene excusas para no actuar, y se encuentra obligado a hacerlo por mandato de la Ley de Seguridad Interior (24.059), que en su Título IV deja claramente estipulado el mecanismo a emplearse por cuerpos policiales y fuerzas de seguridad frente a la situación como la que se está atravesando. Se lo está requiriendo la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras por lo que la ayuda que debe enviar la nación no es una opción ni una concesión, es una obligación» aseguró el autor del proyecto.

Según indica el propio proyecto, la convocatoria al Comité de Crisis se encuentra previsto en la Ley de Seguridad Interior para dotar al Estado Nacional de los instrumentos legales necesarios para realizar el despliegue de las fuerzas de seguridad y hacer frente a una crisis en un lugar determinado, a solicitud de la gobernadora, como ha sido este caso.

La convocatoria al Comité de Crisis, como parte del Consejo de Seguridad Interior, es el que desarrollará el planeamiento y dispondrá las acciones que correspondan, y para ello cuenta con el Centro de Planeamiento y la Dirección de Inteligencia Interior, que procesa la inteligencia de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y policías provinciales.