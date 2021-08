ORÁN – ASILO DEL HORROR: «LA RESPONSABLE ES LA MINISTRA FIGUEROA»

Tras destaparse una situación de abusos, maltrato y violencia en el hogar de ancianos de Oran. Con un abuelo detenido acusado de abusar a una abuela en el lugar, con una denuncia de falta de suministros y condiciones deplorables, finalmente una de las personas encargadas de el sector dio su palabra. Así es que Nicolas O’brien, director de adultos mayores dio su testimonio en Multivision Federal, dejando estallar la interna que existe entre el ministerio de Desarrollo social y Adultos mayores.

En su relato, que fue desde indignante hasta estremecedor, el funcionario dio detalles terribles de las condiciones que deben afrontar las personas que se alojan en dicho asilo y que la situación es insostenible sin la intervención del Estado.

Entre sus dichos O’brien aseguró:

“Recibimos el reclamo de la denuncia de lo que estaría sucediendo en el lugar. Realizamos formularios y declaraciones a cada persona que vive allí. En cuanto a los alimentos pudimos descubrir que la comida es buena pero insuficiente”.

“Nosotros en abril del año pasado, dimos cuenta que con el presupuesto que envía la ministra de desarrollo social Verónica Figueroa, los abuelos solo llegan al 15 de mes. Después deben recurrir a bolsones”.

“No podemos dar respuestas porque el presupuesto fue muy mal recortado. No les importa, solo nos dan un porcentaje”.

“Este lugar no se puede cerrar, porque no hay otro, las personas que están alojadas no tienen a nadie”.

“Pedimos que la gente mayor le importe a la ministra Figueroa. El presupuesto que nos da es patético y es menos de la mitad de lo necesario”.

“Yo lo único que pido es piedad, un corazón que se interese por la gente mayor. Estas personas son olvidados y relegados por la familia y por el estado. Pido dignidad para ellos”.