Ordenan tomar medidas urgentes ante la ola de calor en Salta

Desde el Ente Regulador de Servicios Públicos sostienen que la falta de agua es un problema de larga data y falta inversión.

Con la llegada de la ola de calor preocupa una problemática de larga data en la provincia: la falta de agua, que afecta a muchos barrios de la Capital y el interior. Desde el Ente Regulador de Servicios Públicos ordenan tomar medidas urgentes para que los salteños puedan sobrellevar las altas temperaturas pronosticadas para lo que resta de la semana.

«Se le pidió a Edesa y Aguas del Norte que abran un espacio de reclamos porque están teniendo muchos problemas. Además hay que concientizar a la gente sobre el uso del agua», aconsejó el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia. «Todos los días tenemos reclamos de la gente», recalcó.

«Aguas del Norte recibe alrededor de 10.000 reclamos por mes»

Por otro lado, el funcionario recalcó que esta no es la primera ola de calor que sufre la provincia y que es urgente encontrar una solución al deficiente servicio del agua. «Aguas del Norte recibe alrededor de 10.000 reclamos por mes. Esta situación no es una incidencia extraordinaria y se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Se necesita invertir. El gobernador Gustavo Sáenz gestionó alrededor de 2.400 millones para arreglar los problemas de la falta de agua», confirmó. «Las obras son la solución», recalcó.

«El 71% de los usuarios de Tartagal hace más de 15 años no tiene agua más de 5 horas por día»

La situación se agrava también con los cortes en el suministro de luz. «Hoy la justicia está actuando a favor de los usuarios, ya que el que no tiene agua no tiene por qué pagar por el servicio. El 71% de los usuarios de Tartagal hace más de 15 años no tiene agua más de 5 horas por día. Hay problemas de turbiedad y de sequía», recalcó Saravia. «Aguas del Norte recauda 40 millones de pesos por año y tiene una multa de más de 1 millón», aseveró. «Por semana aplicamos entre 10 y 15 multas a Aguas del Norte», finalizó.