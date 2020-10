ORIANA SABATINI SORPRENDIÓ A TODA SU FAMILIA: REENCUENTRO TRAS 10 MESES SIN VERSE POR EL COVID-19

Oriana Sabatini regresó a la Argentina tras 10 meses de residencia en Europa donde convive con su pareja, Paulo Dybala.

Oriana y Paulo fueron de los primeros famosos que contrajeron el COVID-19 y por aquel entonces la enfermedad no era tan conocida como ahora por lo que llevó a preocupar y mucho a sus padres, Catherine Fulop y Ova Sabatini.

“Después de diez meses volvimos a casa”, escribió en su cuenta de Instagram la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini y aclaró: “Ante cualquier duda sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de quince días y llené todos los formularios y permisos para poder viajar y llegar a mi casa”.

Oriana quiso sorprender a su familia y no le dijo a nadie que había llegado al país siendo que su pareja, Dybala, está entre los convocados para los dos partidos de las eliminatorias al próximo mundial.

“Que emoción después de diez meses abrazarte. Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo. Bienvenida a casa… (estará cumpliendo la correspondiente cuarentena de quince días y viajó con todos los permisos requeridos)”, escribió Catherine en su cuenta de Instagram.

Fulop fue la primera en verla al abrir la puerta. La actriz y conductora se puso muy feliz y no pudo contener la emoción. Luego fue a sorprende a Ova, quien también estuvo internado por coronavirus, y éste no pudo contener las lágrimas.